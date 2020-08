Suivez la course de l'e-Prix de Berlin, Buemi en pole, Vandoore et D'Ambrosio hors du top 10 (LIVE vidéo 19h)

La 7e manche du championnat du monde de Formule E se déroule ce jeudi dans le complexe de l'ancien aéroport de Berlin - Tempelhof. Vous pourrez suivre la course (19h) en direct vidéo.



Le Suisse Sebastien Buemi (Nissan E.Dams) s'élancera en pole position de cette deuxième course berlinoise. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ), 13e, et Jérôme D'Ambrosio (Mahindra), 14e, n'ont pas été dans le coup lors de ces qualifs. Ils ont tous les deux terminé à plus d'une demi-seconde du meilleur temps.

A cause de la pandémie de coronavirus, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a condensé 6 E-Prix en quelques jours en Allemagne.

Ce mercredi s'est déroulée la 6e manche du championnat. Elle a vu la victoire du Portugais Antonio Felix da Costa. Les Belges Jérôme D'Ambrosio et Stoffel Vandoorne se sont respectivement classés 5e et 6e. La course de ce jeudi se déroulera sur le même tracé.