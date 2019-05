Suivez l'E-Prix de Berlin en direct vidéo, Vandoorne 2e sur la grille (LIVE 13h)

La Formule E pose ses bagages à Berlin ce samedi pour l'E-Prix d'Allemagne, dixième des treize manches de la compétition.

Les qualifications se dérouleront à 8h30 et seront diffusées en direct vidéo. Tout comme la course, dès 13h.



Sebastien Buemi (Nissan e-Dams) s'est montré le plus rapide en qualifications et s'élancera donc en pole dans la capitale allemande. Il a devancé notre compatriote Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) et Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT). Jérome D'Ambrosio (Mahindra Racing) a signé le 10e temps.



Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), le leader du championnat, pourrait faire une bonne affaire puisque ses dauphins, Andre Lotterer (22e) et Robin Frijns (21e), se sont loupés en qualifs