Stoffel Vandoorne: "un ou deux podiums, ce serait une belle fin de saison"

Alors que le championnat reprend enfin ce mercredi, sous une forme particulière puisque les pilotes vont disputer 6 courses en 9 jours sur trois tracés différents à Berlin, Stoffel Vandoorne a le couteau entre les temps. C'est que cette longue interruption lui a plus que jamais donné l'envie de retrouver un baquet et de piloter.

Après 5 courses disputées depuis l'ouverture de la saison fin novembre (et son interruption début mars), le pilote belge pointe actuellement à la 6e place du championnat. Éphémère leader du classement après deux podiums en Arabie Saoudite, l'ancien pilote de Formule 1 espère connaître une fin de saison aussi fructueuse. "Le but, c'est de ne pas trop penser au classement final et de prendre course par course" nous explique t'il. "Peut-être aurons nous aussi la chance de monter l'une ou l'autre fois sur le podium. Ce serait en tous cas une belle fin de saison. Pour le classement final, il reste beaucoup de points à prendre. Et si on peut terminer la saison dans le top 5, ce serait très positif parce que l'équipe a énormément travaillé pendant la période particulière que nous venons de vivre."