Stoffel Vandoorne 4e, perd la tête du championnat virtuel avant la dernière course

L'Allemand Pascal Werhrlein (Mahindra) a remporté la 7e et avant-dernière course du "Race At Home Challenge" le championnat virtuel de Formule E disputé sur simulateur rFactor 2. Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 4e place et cédé la tête du championnat au vainqueur du jour. Il compte 12 points de retard avant la dernière course dimanche qui doublera tous les points. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra), 23e des essais, n'a pas terminé la course. Oliver Rowland (Nissan e.DAMS) a pris la 2e place et le Sud-Africain Kelvin Van der Linde (Audi) la 3e.

Auteur de quatre poles en six courses, le Courtraisien de 28 ans n'a signé que le 5e chrono des qualifications remportées samedi par son grand rival Werhrlein qui grâce à ce point supplémentaire avait rejoint Vandoorne au championnat (105 pts) au moment de s'élancer dans la course.

L'Allemand, qui a mené la course de 15 tours de bout en bout, retrouve la première place du classement qu'il avait cédée pour un point samedi dernier après la victoire de Vandoorne, la première dans cette compétition eSport, au terme de la 6e course courue à Brooklyn. Il possède 130 points pour 118 au Belge.

Vandoorne a tenté le tout pour le tout dans le premier tour, grâce à une manoeuvre audacieuse dans une épingle il est passé de la 5e à la 3e position, mais une touchette peu après l'a fait reculer à la 4e place. Il n'a plus ensuite été en position de remonter.

La 8e et ultime manche se disputera dimanche où 54 points resteront à gagner.

Le championnat de Formule E électrique a été interrompu après la 5e course le 29 février à Marrakech en raison de la pandémie de coronavirus. Le Portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) est leader du classement avec 67 points. Stoffel Vandoorne est 6e (38 pts) et Jérôme D'Ambrosio 18e (3 pts).

Le 19 juin, la Formule E doit soumettre ses propositions de calendrier et de formule de championnat pour la suite de l'année au Conseil de la FIA, la fédération internationale de l'automobile.