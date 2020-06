Six courses en dix jours pour terminer la saison de Formule E ?

Comme de nombreuses autres compétitions automobiles, la Formule E est à l'arrêt depuis plusieurs mois.

Depuis l'E-Prix de Marrakech - la cinquième épreuve de la saison 6 de la discipline - le 29 février dernier, les 24 pilotes du plateau ont été privés de volant... et officiellement, le calendrier étant "gelé", plus aucune course ne figure au programme.

>> Calendrier et résultats de la saison 6 du Championnat de Formule E

Alors, comment terminer cette saison ? Dans quelques jours, la Fédération Internationale de l'Automobile examinera les propositions des promoteurs du championnat... et l'une d'entre elles a déjà "fuité".

Ce week-end, lors des 24 Heures du Mans virtuelles, les Français Pierre Gasly (pilote chez Toro Rosso en F1) et Jean-Eric Vergne (double champion en titre de Formule E) étaient coéquipiers à l'occasion des 24 Heures du Mans virtuelles, et ils ont notamment eu une conversation assez... intéressante alors que Pierre Gasly était en direct sur sa chaîne Twitch.

"On va peut-être aller rouler à Berlin... Je pense qu'on va avoir six courses en dix jours, ça va être la folie !, a confié JEV, qui avait peut-être oublié que cette conversation n'était pas privée... On finirait le championnat en dix jours. Mais bon, ce n'est pas plus mal, comme ça, c'est fait ! Ça va être dur, mais si j'ai une bonne voiture là-bas, ça peut-être cool..."

Selon Bild, c'est en effet le site de l'ancien aéroport berlinois de Tempelhof qui aurait été sélectionné pour conclure la saison de Formule E, et ces courses se dérouleraient pendant la première quinzaine du mois d’août. D'après le média allemand, plusieurs configurations différentes du circuit pourraient être utilisées pour rendre les débats encore plus épicés.