Sims prive un excellent Vandoorne de la pole position à Dariya, D'Ambrosio sixième des qualifications

Le Britannique Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) s'est offert ce vendredi matin à Dariya, en Arabie Saoudite, la première pole position de la saison 6 du championnat de Formule E. Le premier des deux E-Prix de Dariya débutera à 13H, et ce sera à suivre en direct vidéo sur Auvio.

Les Belges se sont montrés à leur avantage, puisque Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) s'élancera en deuxième position, et Jérôme D'Ambrosio (Mahindra racing) depuis la sixième place sur la grille de départ.

Alexander Sims s'est montré le plus rapide au cours de la Superpole, l'apogée de la séance de qualification réservée aux six des 24 pilotes les plus rapides des quatre groupes de qualification, grâce à un excellent temps de 1:14.563.

Présent dans le troisième groupe de qualification, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) a signé le meilleur temps des six pilotes présents dans ce groupe en 1:15.151, ce qui lui a d'ores et déjà offert un point de bonus au championnat et ouvert les portes de la Superpole. Et grâce à un nouveau très bon tour bouclé en 1:14.839, le pilote officiel Mercedes s'est emparé de la deuxième place de cette séance de qualification, à 276 millièmes du poleman.

L'autre Belge engagé, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing), faisait lui partie du deuxième groupe de qualification et a également signé un excellent chrono en 1:15.273, juste devant l'Allemand André Lotterer (Porsche) en 1:15.518. Cette performance a permis à JDA d'accéder à la Superpole, où il a réalisé le sixième temps en 1:15.539.

Présent dans le groupe 1 de la séance de qualification, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a, comme tous les premiers pilotes invités à s'élancer, été gêné par la poussière et une piste sale, mais cela ne l'a pas empêché de signer le meilleur temps de ces six meilleurs pilotes de la saison 5 en 1:16.129, synonyme de point de bonus au championnat. Le double tenant du titre s'élancera en onzième position cet après-midi.