Sims en pole du deuxième E-Prix de New York, Vandoorne cinquième sur la grille (LIVE 21h50)

Avec neuf vainqueurs différents en l'espace de douze courses, la saison 5 du championnat de Formule E a été indécise, passionnante et riche en rebondissements... jusqu'à la prise de pouvoir du tenant du titre, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), qui pourrait devenir ce dimanche le premier pilote de la jeune histoire de la discipline à être sacré à deux reprises.

Avant le départ de ce dernier E-Prix de la saison, le deuxième en deux jours dans les rues de Brooklyn, à New York, JEV compte 22 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler), alors qu'il y aura 28 points à distribuer en course. Mathématiquement, ils sont trois à pouvoir encore rêver du titre.

C'est le Britannique Alexander Sims (BMW i Andretti) qui s'est offert la pole position ce dimanche, alors que Stoffel Vandoorne (HWA Racelab), treizième de la course samedi, a réalisé une très belle séance de qualication, avec une cinquième place sur la grille de départ à la clé.

Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a lui signé le seizième temps de cette deuxième séance de qualification new yorkaise après avoir terminé à la neuvième place de l'E-Prix disputé samedi.

Ce dimanche, nous vous proposons de vivre la grande finale de cette cinquième saison avec, au programme, un E-Prix à suivre en direct vidéo sur La Deux et sur Auvio dès 21h50 !