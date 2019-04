"On a cassé la malchance", se réjouit Vandoorne après son 1er podium en Formule E

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) est monté pour la première fois sur le podium d'un ePrix, samedi, à Rome, à l'occasion de la septième manche du Championnat de Formule E. "C'est très bon pour l'équipe. Ils le méritent, ils ont fait un gros travail", a confié le pilote roularien tout de suite après la course.

Vandoorne s'était élancé de la quatrième position avant de confirmer cette belle impression en course. "On a trouvé un très bon rythme en course. Cela nous permet de prendre des gros points. Nous avons enfin réussi à mettre la malchance derrière nous. On espère continuer comme ça."

De fait, l'ancien pilote McLaren a connu des débuts compliqués en Formule E, qu'il découvre cette année, avec quatre abandons lors des six premières courses et une 16e place comme meilleur résultat. "Oui, c'était des débuts difficiles, la chance n'était pas de notre côté. Il y a aussi eu des courses dans des conditions difficiles. Ici, on s'est retrouvé dans des conditions de qualification un peu incertaines. On est arrivé à casser cette malchance et à aller chercher le podium. J'en suis très heureux."