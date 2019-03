Mortara remporte l'E-Prix de Hong Kong sur tapis vert, le poleman Vandoorne et D'Ambrosio abandonnent

Le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) a remporté ce dimanche l'E-Prix de Hong Kong, cinquième épreuve de la saison 2018-2019 du Championnat du Monde de Formule E, après la pénalité de cinq secondes infligée au Britannique Sam Bird (Virgin Racing), qui avait franchi la ligne d'arrivée en tête. Les pilotes belges Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) et Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) ont tous les deux été contraints à l'abandon.

En pole position après avoir signé le meilleur temps des qualifications sur une piste détrempée, Stoffel Vandoorne s'est malheureusement élancé du mauvais côté de la piste et s'est fait doubler dès l'extinction des feux par Oliver Rowland.

Incapable de rivaliser avec les pilotes les plus rapides sur une piste désormais bien plus sèche, le pilote belge s'est ensuite fait dépasser Sam Bird, alors que derrière, Felipe Nasr, est parti à la faute et a également entraîné les abandons des pilotes Mahindra Pascal Wehrlein et Jérôme D'Ambrosio.

Parti depuis la 22ème place sur la grille de départ, JDA, leader du Championnat après quatre manches, quitte donc Hong Kong bredouille. Il occupe désormais la deuxième place du classement (53 points) avec une unité de retard sur Sam Bird (54 points).

Le temps d'évacuer les monoplaces, le drapeau rouge a été activé. Les dépassements se sont ensuite multipliés, André Lotterer s'est emparé de la première place, alors que Stoffel Vandoorne, alors en lutte pour la troisième place, a été victime d'un nouveau souci technique (arbre de transmission) et obligé de s'arrêter en bord de piste, provoquant la sortie de la safety car.

Après s'être bagarré avec Sam Bird pendant de nombreux tours, André Lotterer (DS Techeetah) s'est fait percuter par le Britannique en toute fin d'E-Prix et a été victime d'une crevaison. Sam Bird a franchi la ligne d'arrivée en premier, devant Edoardo Mortara et Lucas Di Grassi, avant d'écoper d'une pénalité de cinq secondes pour sa manœuvre sur André Lotterer et de rétrograder à la sixième place.

Le sixième E-Prix de la saison aura lieu à Sanya, en Chine, le samedi 23 mars prochain.