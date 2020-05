Le troisième de l'E-Prix virtuel de Berlin disqualifié après s'être fait... remplacer par un pro

Stoffel Vandoorne enfin sur la première marche du podium ? - Round 5 - Berlin - 24/05/2020 Fraîchement ajouté dans le jeu rFactor 2, le tracé de Berlin (2,375 km) a accueilli hier la cinquième manche du "Race at Home challenge" organisé par la Formula-E en association avec l'UNICEF, face aux difficultés des enfants confrontés au Coronavirus dans les pays sous-développés. Sportivement, cette épreuve marque la 3ème pole position décrochée par Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ). Si d'habitude, les écarts en tête se jouent au millième de seconde, c'est cette fois trois dixièmes d'avance qu'a collé le courtraisien à son plus proche adversaire. Daniel ABT, deuxième sur l'Audi, redonne des couleurs à la marque aux anneaux. Derrière le leader du championnat Wehrlein, s'élance quatrième devant Maximilian Gunther. La course d'une durée de quinze tours, toujours sous la règle "race royale" (le dernier est éliminé à chaque passage sur la ligne) aura vu Stoffel manquer une nouvelle fois la victoire. Si la Mercedes a tenu le coup au départ, c'est finalement sur un délassement d'Abt qu'il perdra le commandement de l'épreuve. Le Belge sera pendant toute la course dans la lutte pour la victoire. Cette dernière reviendra finalement à Oliver Rowland (Nissan E.Dams). Jérôme D'ambrosio n'aura jamais trouvé le rythme nécessaire sur la piste allemande concluant sa course à une discrète 21ème place. Comme lors de chaque week-end, la "Challenge race" qui regroupe les meilleurs eSportifs de la discipline aura vu une nouvelle domination de Kevin Siggy, à l'image de la manche monégasque, le pilote BMWi Andretti a donné un récital en qualifications et en course ne laissant aucune chance à ses adversaires. Le podium sera complété par Berljak (Jaguar) et Mueller (Mahindra) relégué à plus de six secondes.