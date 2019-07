La saison 5 de la Formule E se termine en apothéose dans les rues de New York (LIVE samedi 17h30)

Avec huit vainqueurs différents en l'espace de onze courses, la saison 5 du championnat de Formule E a été indécise, passionnante et riche en rebondissements... jusqu'à la prise de pouvoir du tenant du titre, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), qui pourrait devenir le premier pilote de la jeune histoire de la discipline à être sacré à deux reprises.

Les deux pilotes belges, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) et Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) ont eux connu une saison faite de hauts et de bas. Le premier a goûté à la victoire dès le mois de janvier, à Marrakech, et a occupé la tête du classement à trois reprises avant de rentrer dans le rang, alors que le second, régulièrement contraint à l'abandon lors de ses débuts en Formule E, a signé une pole position à Hong Kong en mars avant de monter sur la troisième marche du podium en avril et de marquer des points lors des trois dernières courses.

Ces samedi et dimanche, ce sont les rues de Brooklyn, à New York, qui accueillent la grande finale de cette cinquième saison avec, au programme, deux E-Prix à suivre en direct vidéo sur La Deux et sur Auvio dès 21h55. Les deux séances de qualification seront elles aussi proposées en direct, exclusivement sur Auvio, dès 17h30.