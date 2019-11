La pole pour Sims au 2e E-Prix de Dariya, D'Ambrosio 5e, Vandoorne 12e (L'E-Prix en direct vidéo à 13h)

La saison 6 du championnat de Formule E débute ces vendredi et samedi sur le circuit de Dariya, en Arabie Saoudite, avec d’entrée de jeu deux E-Prix au programme.

Après la troisième place de Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) lors du premier E-Prix vendredi, ce samedi, on prend les mêmes et on recommence (de zéro). Vandoorne n’a pu faire mieux qu’une douzième position lors des qualifications pour la deuxième course ce matin. D’Ambrosio, troisième à l’issue des qualifs a pu concourir pour la pole position. Le Belge a réalisé le cinquième temps de cette Superpole et se place donc en cinquième place au départ. Après les grosses erreurs de Da Costa en Superpole, c’est Alexander Sims qui s’élancera tout devant.

Le départ sera donné à 13H, et ce sera à suivre en direct vidéo !