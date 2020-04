La Formule E reste à l'arrêt au moins jusqu'à la fin juin

ePrix du Mexique : Victoire de Mitch Evans - Saison 2019-2020 : Formule E - 4/14 - 16/02/2020 Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) a remporté samedi l'ePrix de Mexico, troisième manche de la saison 2019/2020 de Formule Electrique, et prend du même coup la tête du championnat du monde. Parti en deuxième position, le pilote de 25 ans a rapidement pris la tête pour ne plus la lâcher. Troisième il y a un mois au Chili, il fait une très bonne opération au classement général, dont il occupe à présent la tête. Il a devancé à Mexico le Portugais Antonio Da Costa (DS Techeetah) et le Suisse Sébastien Buemi (Nissan e.dams). Un autre homme aurait pu toucher le gros lot: le Britannique Sam Bird (Envision Virgin Racing), troisième du général avant la course, était le dauphin de Mitch Evans à 5 minutes de la fin. Mais il a fini sa course contre un mur de pneus et manque l'opportunité de prendre la tête du mondial. Double champion du monde en titre, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a pris la quatrième place du jour, son meilleur classement cette saison, profitant des abandons successifs de plusieurs pilotes qui le devançaient. Seizième du général avant l'épreuve mexicaine, il reste distancé et va devoir relever la barre pour espérer conserver sa couronne. L'Allemand André Lotterer, qui avait offert à Porsche sa première pole position dans la catégorie, a été contraint à l'abandon. Deuxième de la première course de la saison, à Diriyah, il n'a depuis marqué aucun point.