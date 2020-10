Jérôme D'Ambrosio, 3 succès en Formule E, raccroche et devient team manager

Grand Prix de Marrakech : Victoire de Jérôme D'Ambrosio - Saison 2018-2019 : Formula E - 2/13 -... Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing) a remporté l'ePrix de Marrakech, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule Electrique, samedi, au Maroc. d'Ambrosio a devancé le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing) et le Britannique Sam Bird (Virgin Racing). C'est la troisième victoire de d'Ambrosio en Formule E après ses succès à Berlin en 2015 et à Mexico en 2016. d'Ambrosio s'était classé troisième de la manche d'ouverture à Riyad. Il s'empare de la tête du général avec 40 points, 12 de plus que le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti), vainqueur à Riyad, et que Jean-Eric Vergne, cinquième samedi après sa deuxième place en Arabie Saoudite. La prochaine course aura lieu à Santiago, au Chili, le 26 janvier.