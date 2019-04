Frijns remporte un E-Prix de Paris mouillé et chaotique et s'empare de la tête du championnat

Robin Frijns - © Anthony Dibon - Icon Sport

Robin Frijns remporte l'E-Prix de Paris - Formule E - 27/04/2019 Le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) a remporté l'E-Prix de Paris, 8e manche du championnat de Formule E, dimanche. Au terme d'une course rocambolesque caractérisée par de nombreux crash dus à la pluie, il a devancé les Allemands André Lotterer ( DS Techeeetah) et Daniel Abt (Audi Sport ABT Schaeffler). Parti en fond de grille en raison d'une pénalité, Jérôme D'Ambrosio a effectué une belle remontée mais est parti à la faute à un tour du terme. Il termine finalement 17e et perd sa première place au classement des pilotes. C'est Robin Frijns qui la récupère avec 81 points, un de plus que Lotterer e t 10 de plus que Da Costa. Jérôme D'Ambrosio est désormais 5e avec 65 points. Stoffel Vandoorne est sorti de piste plus tôt dans la course et ne marque donc pas de points.