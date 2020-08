Formule E : Victoire pour Max Günther, D'Ambrosio 7e et abandon pour Vandoorne

Dimanche, un second ePrix disputé sur le même tracé parcouru en sens inverse est programmé à 19h00. Les dernières manches seront disputées sur une version plus étroite et tortueuse de ce tracé mercredi et jeudi.

Cette épreuve, disputée à huis clos, dans le respect de mesures sanitaires strictes et avec moins de 1.000 personnes sur site, est la troisième d'une série de six en neuf jours au même endroit venant clore la saison.

Maximilian Günther (BMWi Andretti Motorsports) a remporté le huitième ePrix du championnat de Formule E, samedi sur l'ancien aéroport de Tempelhof à Berlin. L'Allemand a devancé le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) dans la troisième des six courses prévues dans la capitale allemande pour ponctuer la saison 2019-2020.

Jérôme D'Ambrosio 3e et Stoffel Vandoorne 4e des qualifications

Après avoir brillé le matin aux essais libres (2e et 1er, samedi sur l'ancien aéroport de Tempelhof de Berlin, à l'occasion du 8e ePrix du championnat FIA de Formule E, Jérôme D'Ambrosio a placé sa Mahindra en 3e position des qualifications. A l'issue de la Superpole, il a devancé Stoffel Vandoorne 4e au volant de sa Mercedes EQ. La course est programmée à 19h00.

Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a survolé la Superpole et signé sa 11e pole en carrière. Le champion en titre a renvoyé l'Allemand l'Allemand Maxilmilian Günther (BMW) à 495/1000es. D'Ambrosio (Mahindra) a cédé 548/1000es et Vandoorne 688e/1000es.

Après cinq courses disputées avant l'interruption liée au Covid-19, la Formule E a programmé pas moins de six courses en neuf jours à huis clos et à Berlin. Mercredi et jeudi, le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) a gagné les deux courses et s'est détaché au championnat. Il compte 125 points. Vandoorne est troisième (57) et D'Ambrosio seizième (13).