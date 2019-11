Le tour de Stoffel Vandoorne lors de la Super Pole - Formula E - ePrix de Dariya - 22/11/2019 Le Britannique Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) s'est offert ce vendredi matin à Dariya, en Arabie Saoudite, la première pole position de la saison 6 du championnat de Formule E. Les Belges se sont montrés à leur avantage, puisque Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) s'élancera en deuxième position, et Jérôme D'Ambrosio (Mahindra racing) depuis la sixième place sur la grille de départ. Présent dans le troisième groupe de qualification, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) a signé le meilleur temps des six pilotes présents dans ce groupe en 1:15.151, ce qui lui a d'ores et déjà offert un point de bonus au championnat et ouvert les portes de la Superpole. Et grâce à un nouveau très bon tour bouclé en 1:14.839, le pilote officiel Mercedes s'est emparé de la deuxième place de cette séance de qualification, à 276 millièmes du poleman.