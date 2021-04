Formule E Valence : Stoffel Vandoorne, vainqueur à Rome, s'attend à des E-Prix "très compliqués et très stratégiques"

Moins de quinze jours après sa victoire à Rome, Stoffel Vandoorne sera déjà de retour au volant de sa Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 02 pour disputer deux courses sur le circuit de Valence. Deux E-Prix que nous vous proposerons de vivre en direct vidéo samedi dès 14h55 (sur Tipik et Auvio) et dimanche à 14H (uniquement sur Auvio).

Le pilote belge, qui occupe la quatrième place du championnat (33 points) à dix longueurs du leader, le Britannique Sam Bird (Jaguar Racing), espère que les Flèches d'Argent, très performantes depuis le début de la saison, feront preuve de plus de régularité ce week-end.

"On espère vivre un week-end solide, sans trop de problèmes, Nyck (de Vries, son coéquipier, ndlr) et moi, souligne Stoffel Vandoorne, contacté par la RTBF. Faire tous les deux preuve de constance, marquer des bons points dans les deux courses. À Rome, j'ai vécu un week-end avec des émotions bien différentes : le samedi, j'étais en pole, mais à cause de différents incidents (un contact avec André Lotterer en début de course alors qu'il était en tête, un crash en fin de course), je n'ai pas pu marquer de points. C'était une journée frustrante, car ce n'était pas de ma faute, je ne pouvais rien faire. On a perdu énormément de points, mais par contre, le dimanche, on s'est très bien rattrapé. On a pu faire la différence en course, je me sentais à l'aise, très confiant, et on a pu remporter notre première victoire de la saison. J'avais besoin de ça, j'avais pas mal de retard au classement. Cela m'a permis de remonter au championnat et d'être de nouveau présent."

Stoffel Vandoorne et André Lotterer, qui ont voyagé ensemble (avec d'autres pilotes également) vers Valence, ont d'ailleurs tiré un trait sur cet incident. "On en a parlé à Rome, mais c'est la Formule E, cela peut arriver. On n'a pas marqué de points lors de la première course à Rome alors qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, c'est dommage. Mais en Formule E, cela ne se passe jamais comme on le pense en course. On va de l'avant, on a oublié ça !"

Avec deux victoires (une pour Nyck de Vries en Arabie Saoudite, une pour Stoffel Vandoorne à Rome) en l'espace de quatre E-Prix, l'équipe Mercedes-Benz EQ, qui n'en est qu'à sa deuxième année d'existence, est maintenant l'une des plus performantes du plateau. "On avait déjà un bon package l'an dernier, mais cette saison, on a encore fait un petit pas en avant, précise le vice-champion en titre. L'équipe gagne aussi en expérience, on arrive à extraire un peu plus de performance de notre package... En Formule E, c'est très important d'être le plus proche de la limite à chaque fois. On a une bonne voiture, deux bons pilotes, une très bonne équipe technique derrière nous... Je pense qu'on sera dans le coup plus ou moins tous les week-ends, à condition de tirer le maximum du potentiel de la voiture."