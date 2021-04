Formule E : Une erreur administrative prive Stoffel Vandoorne de la pole position, il partira dernier ! (LIVE vidéo 14h55)

Les cinquième et sixième épreuves du Championnat du Monde de Formule E se disputent ce week-end sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Ce samedi, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) s'est montré le plus rapide de la séance de qualification du premier des deux E-Prix de Valence, dont le départ sera donné à 15H, mais une erreur administrative (ses pneus n'ont pas été correctement identifiés) l'ont relégué de la pole position à la dernière place sur la grille de départ (tous ses chronos ont été annulés)...

►►► Stoffel Vandoorne s'attend à des E-Prix "très compliqués et très stratégiques"

Vainqueur de la dernière course disputée à Rome il y a moins de quinze jours, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a débarqué en Espagne avec dix points de retard sur le leader du championnat, le Britannique Sam Bird (Jaguar Racing), et le moral gonflé à bloc.

Présent dans le premier groupe de qualification qui regroupe les six pilotes les mieux classés au championnat, Stoffel Vandoorne a réalisé le meilleur temps provisoire en 1:26.839. Seul le pilote britannique Alex Lynn (Mahindra Racing), présent dans le quatrième et dernier groupe de qualification, a réussi à déloger le Belge de la première place pour 40 millièmes (1:26.799).

Qualifié pour la Super Pole, qui permet aux six pilotes les plus rapides de la séance de qualification de repartir pour un tour et de se battre pour les six premières places sur la grille, Stoffel Vandoorne s'est cette fois montré le plus rapide en 1:26.494 avec 28 millièmes d'avance sur le champion en titre, le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah). Sa deuxième pole position de la saison ? Non, en raison d'une erreur "administrative" de l'équipe Mercedes.

Ces deux E-Prix disputés à Valence seront loin d'être une partie de plaisir sur ce circuit permanent qui accueille les essais d'avant-saison de Formule E et que les pilotes connaissent par cœur. La gestion de l'énergie sera capitale sur cette piste large à l'asphalte abrasif, qui offre beaucoup plus d'adhérence aux pilotes. À condition que les débats se déroulent sur une piste sèche... Ce qui est loin d'être garanti, car la pluie pourrait, comme à Rome, venir jouer les trouble-fêtes ce week-end.

Comme les pilotes devront fréquemment lever le pied en bout de ligne droite pour économiser de l'énergie (s'ils dépassent le quota autorisé à la fin de l'E-Prix, ils sont disqualifiés), les dépassements pourraient, en fonction des stratégies adoptées, être très nombreux... Bref, le spectacle devrait être au rendez-vous !