Formule E : Six courses ajoutées au calendrier entre avril et juin

La Formule E a ajouté jeudi six courses à Rome, Valence, Monaco, Marrakech et Santiago du Chili entre avril et juin à son calendrier provisoire pour 2021, portant à huit le nombre d'ePrix programmés pour l'heure. Stoffel Vandoorne doit prendre part à ce championnat de Formule E avec Mercedes EQ.

Le reste du calendrier sera annoncé "au début du printemps", précisent les organisateurs dans un communiqué.

Mais ils annoncent déjà que l'ePrix de Paris, habituellement couru en avril, ne sera pas disputé cette année.

"La situation actuelle en matière de santé et de sécurité rend l'organisation spécifique du prestigieux ePrix de Paris autour des Invalides trop complexe cette saison, est-il expliqué. Il a donc été convenu avec la Ville de Paris de préparer plutôt la suivante", en 2022.

Les manches de Sanya en Chine et Séoul n'auront, elles, pas lieu en mars et en mai comme envisagé initialement.

"Une décision sur ces événements sera confirmée avec le reste du calendrier au début du printemps", "en fonction des restrictions sur les voyages et des protocoles locaux".

L'ePrix de Valence sera couru sur le circuit Ricardo Tormo, où la Formule E organise ses essais d'avant-saison depuis trois ans. Il sera le premier à se dérouler sur un circuit permanent, avec "un nouveau tracé dessiné spécialement" pour la catégorie de monoplaces électriques.

La saison, perturbée comme la précédente par la pandémie de Covid-19, doit débuter à Diriyah, en Arabie Saoudite, avec deux ePrix en nocturne les 26 et 27 février.

Les deux premières courses étaient auparavant prévues les 16 et 17 janvier à Santiago du Chili, mais elles ont été reportées à juin.

L'exercice 2021, le septième pour la Formule E, sera le premier à décerner un titre de champion du monde FIA, preuve de l'essor de ce championnat lancé en 2014-2015.

Comme ils se déroulent en temps normal en ville sur des circuits montés pour l'occasion, les ePrix sont compliqués à organiser dans le contexte de pandémie.

- Le calendrier provisoire de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule E:

26 février: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

27 février: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

10 avril: ePrix de Rome (Italie) *

24 avril: ePrix de Valence (Espagne) *

8 mai: ePrix de Monaco *

22 mai: ePrix de Marrakech (Maroc)

5 juin: ePrix de Santiago (Chili)

6 juin: ePrix de Santiago (Chili)

* sous réserve d'homologation du circuit



Belga