Sam Bird (Jaguar Racing) a remporté ce dimanche la onzième épreuve du Championnat du Monde de Formule E, qui se disputait à New-York. Nick Cassidy (Virgin Racing) a pris la deuxième place.

Peu à son affaire lors des cinq derniers E-Prix (trois abandons, une septième place, une treizième place), le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a pris la douzième place.

L'Allemand Max Günther (BMW i Andretti Motorsport) avait remporté samedi la première course du week-end, toujours sur le circuit new-yorkais.

Au classement du Championnat du Monde, Sam Bird récupère la première place avec 81 points, soit cinq de plus qu'Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), troisième ce dimanche, et Robin Frijns (Virgin Racing), qui occupent conjointement la deuxième place avec 76 unités. La tâche se complique encore pour Stoffel Vandoorne, auteur d'un zéro pointé ce week-end et désormais treizième du classement avec 54 points.

Après ce double header new-yorkais, le Championnat du Monde de Formule E prendra la direction de Londres (24-25/07) puis de Berlin (14-15/08), où le premier Champion du Monde de l'histoire de la discipline sera sacré.