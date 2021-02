Formule E : Sam Bird remporte le deuxième E-Prix de Diriyah, Vandoorne 18ème

ePrix Diriyah 2 : Le Résumé de la course 2 - Saison 2021 - 27/02/2021 Le Britannique Sam Bird a remporté l'E-Prix d'Arabie Saoudite samedi sur le circuit de Diriyah. Le Britannique de l'équipe Jaguar Racing a ainsi remporté la deuxième épreuve 24h après le succès du Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team). En tête de la course, Bird a profité d'un accident dans les derniers tours de course et du drapeau rouge pour s'imposer tranquillement devant le poleman néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Stoffel Vandoorne, 8e vendredi, a pris la 18e place avec sa Mercedes. Le Belge n'a pas pu prendre part aux qualifications à cause d'un problème détecté sur la Venturi d'Edoardo Mortara (les Venturi sont équipées du powertrain Mercedes) lors de la séance d'essais libres. De Vries conserve la tête du championnat avec 29 points, quatre de plus que Sam Bird et 7 de plus que Robin Frijns. Vandoorne est 16e avec 4 petits points.