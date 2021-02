Formule E : Sam Bird remporte le deuxième E-Prix de Diriyah, Stoffel Vandoorne treizième

Le Britannique Sam Bird a remporté l'E-Prix d'Arabie Saoudite ce samedi sur le circuit de Diriyah. Le Britannique de l'équipe Jaguar Racing a ainsi remporté la deuxième épreuve 24h après le succès du Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team).

En tête de la course, Sam Bird a profité d'un accident dans les derniers tours de course et du drapeau rouge pour s'imposer tranquillement devant le poleman néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Le Français ne gardera finalement pas cette troisième place. Il a en effet reçu une pénalité de 24 secondes après la course pour ne pas avoir activé son deuxième "attack mode" et a finalement terminé douzième. L'"attack mode" permet à un pilote de disposer de puissance supplémentaire temporairement mais il doit pour ce faire allonger sa trajectoire dans l'un des virages du circuit. C'est donc Antonio Felix Da Costa qui a pris la troisième place.

Le Britannique Alex Lynn (Mahindra), dont la monoplace a terminé sa course sur le toit, a été conduit à l'hôpital pour y subir différents examens. Après ce spectaculaire accident, "il était conscient et parlait", a précisé l'équipe indienne sur les réseaux sociaux.

Stoffel Vandoorne, huitième vendredi, a pris la 13ème place avec sa Mercedes. Le Belge n'a pas pu prendre part aux qualifications à cause d'un problème détecté sur la Venturi d'Edoardo Mortara (les Venturi sont équipées du powertrain Mercedes) lors de la séance d'essais libres.

Nyck de Vries conserve la tête du championnat avec 32 points, sept de plus que Sam Bird et dix de plus que Robin Frijns. Stoffel Vandoorne est quinzième avec quatre points au terme d'un week-end compliqué.

La troisième manche du championnat du monde aura lieu le 10 avril à Rome en Italie.

►►► À lire aussi : Stoffel Vandoorne, très ambitieux, veut "faire encore mieux que l'an passé"