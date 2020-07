Formule E: Sam Bird rejoindra Jaguar la saison prochaine

ePrix d'Arabie Saoudite : Victoire de Sam Bird - Saison 2019-2020 : Formule E - 1/14 - 22/11/2019 Le Britannique Sam Bird (Virgin Racing) a remporté ce vendredi l'E-Prix de Dariya, en Arabie Saoudite, manche inaugurale de la saison 6 de Formule E. Sam Bird a devancé l'Allemand André Lotterer (Porsche), deuxième, et le Belge Stoffel Vandoorne, troisième pour sa première en Formule E avec la Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01.V égale donc son meilleur résultat dans la discipline (troisième à Rome lors de la saison 5) et permet à Mercedes de monter sur le podium dès sa première apparition officielle en Formule E. Sixième sur la grille de départ, l'autre Belge engagé, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) n'a pas été aidé par les circonstances de course et termine à la neuvième place. Le champion et le vice-champion en tire, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et Sébastien Buemi (Nissan E-Dams), ont tous les deux abandonné. Deuxième sur la grille de départ derrière le Britannique Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport), Stoffel Vandoorne a brièvement occupé la tête de la course après un très beau dépassement sur le poleman. Mais le pilote officiel Mercedes a ensuite dû s'incliner lorsque Sam Bird, qui avait activé son "mode attaque", est passé à l'offensive. Alors qu'il semblait en mesure de répliquer en activant à son tour son seconde "mode attaque" en fin de course, Stoffel Vandoorne a été coupé dans son élan par la montée en piste de safety car, et a perdu tout le bénéfice du boost du puissance disponible. Et en quittant la bonne trajectoire pour l'activer, le pilote belge a dû céder sa deuxième place à André Lotterer, qui n'a pas flanché au restart et offert à Porsche un superbe podium pour son arrivée dans la discipline.