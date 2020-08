Formule E : Rowland en pole pour la dernière ligne droite à Berlin (LIVE vidéo 19H)

Après une pause de... deux jours, Stoffel Vandoorne, Jérôme D'Ambrosio et leurs adversaires sont de retour sur le circuit de Berlin ce mercredi pour le cinquième des six E-Prix de la Grande Finale de la saison 6 du Championnat de Formule E. Suivez la course, dont le départ sera donné peu après 19H, en direct vidéo !

Si les titres ont été attribués dimanche (le Portugais Antonio Félix da Costa et son équipe DS Techeetah ont été sacrés), deux victoires restent à attribuer cette saison sur un tracé berlinois qui a subi quelques changements depuis lors.

Cette troisième et dernière version du circuit de l'aéroport de Tempelhof, plus technique et sinueuse à partir du quatrième virage "habituel", devrait permettre à d'autres pilotes de s'illustrer...

Olivier Rowland (Nissan E.dams) a décroché la pole devant Robin Frijns (Envision Virgin Racing).

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), qui a signé un chrono de 1:16.646 lors de la séance de qualification, partira depuis la 18ème place sur la grille de départ. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing), 17ème en 1:16.539, s'élancera à ses côtés.

Les quatre derniers champions de la discipline (Antonio Félix da Costa, Jean-Eric Vergne, Sébastien Buemi et Lucas di Grassi) partiront pour leur part depuis le fond de la grille de départ pour une raison très simple : ils ont été incapables de signer un chrono lors de la séance de qualification après avoir tardé à débuter leur tour rapide... Les feux étaient passés au rouge lorsqu'ils ont franchi la ligne de départ !