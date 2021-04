Formule E Rome : Victoire de Vergne, crash et abandon pour Vandoorne

Stoffel Vandoorne s'offre la pole position sur les terres de son premier podium - Formula E - ePrix... Lors de la séance de qualification ce samedi midi, Stoffel Vandoorne a réussi à réaliser le troisième temps et à se qualifier pour la Super Pole qui réunit les six pilotes les plus rapides. Le Belge s'est ensuite offert la pole position en surfant aves les murs en 1:38.484.