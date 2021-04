Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) sera animé par un sentiment de revanche ce samedi dans les rues de Rome, où se dérouleront ce week-end les troisième et quatrième manches de la saison 7 du Championnat du Monde de Formule E.

En manque de réussite à Diriyah (Arabie Saoudite) lors des deux premières épreuves de la saison disputées fin février, le pilote officiel Mercedes est de retour sur les terres de son premier podium. C'est en effet lors du dernier E-Prix de Rome, en 2019 (l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19), que Stoffel Vandoorne avait pour la première fois terminé à la troisième place d'une course de Formule E.

Son coéquipier néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a connu plus de réussite en Arabie Saoudite : pole position et victoire pour l'ancien Champion de Formule E lors de la première course avant une belle remontée lors du second E-Prix qui lui a permis de prendre la tête du championnat (32 points) devant le Britannique Sam Bird (Jaguar Racing), 25 points, qui a lui remporté le deuxième E-Prix saoudien.

