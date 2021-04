Auteur de la pole position, percuté par André Lotterer (Porsche) en début de course puis contraint à l'abandon après être parti à la faute sur une bosse, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) sera à nouveau animé par un sentiment de revanche ce dimanche dans les rues de Rome, où se déroulera - au lendemain de la troisième - la quatrième manche de la saison 7 du Championnat du Monde de Formule E.

Nous vous proposons de suivre la séance de qualification en direct sur Auvio à 8h55, avant de vivre sur Auvio et Tipik ce deuxième E-Prix de Rome consécutif dès 12h55 !

►►► À lire aussi : Vergne remporte l'E-Prix de Rome, crash et abandon pour Vandoorne

Samedi, c'est le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), cinquième sur la grille de départ, qui a profité des déboires de Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries, André Lotterer ou encore Lucas di Grassi pour remporter son premier succès de la saison.

Ce dimanche, on prend les mêmes et on recommence : on remet les compteurs à zéro avec une nouvelle séance de qualification (Stoffel Vandoorne, dans le troisième des quatre groupes de qualification, aura à nouveau une belle carte à jouer après avoir signé la pole position samedi) et un nouvel E-Prix...