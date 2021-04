Formule E Rome : Embardée de Vandoorne qui entraîne l’abandon des deux Mercedes

Stoffel Vandoorne aurait rêvé mieux pour son week-end à Rome. Et pourtant tout avait bien débuté pour le pilote belge qui s’est élancé en pole position. Une joie de courte durée. Le pilote Mercedes a été accroché par Lotterer dans le premier tour. Vandoorne a cravaché pour remonter de la 13e à la 5e place. A 5 minutes de la fin de la course, il a perdu le contrôle de sa monoplace. Son équipier, robin Frijns, qui le suivait de près l’a percuté. Les deux pilotes Mercedes ont dû abandonner… Ça promet une belle soirée dans le clan Mercedes.

A la suite de cet accident, la safety est entrée en piste jusqu’à l’arrivée, figeant ainsi les positions. C’est Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) qui s’est imposé.

