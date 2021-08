La saison 2021 du Championnat du Monde de Formule E s’est achevée ce dimanche à Berlin avec la victoire de Norman Nato (Venturi Racing) lors du quinzième et dernier E-Prix disputé sur le circuit de l’ancien aéroport de Tempelhof. Si le Français s’est imposé, c’est bien le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) qui remporte le titre de Champion du Monde. Stoffel Vandoorne, coéquipier de de Vries, a terminé à une belle troisième place à Berlin.

Le suspense est à son comble avant le début de la dernière course de la saison. Sur la grille de départ, 13 des 24 pilotes présents à Berlin peuvent encore prétendre - mathématiquement – au titre mondial.

Mais dès les premières secondes, deux pilotes voient leurs chances de titre s’envoler. Mitch Evans (Jaguar Racing), quatrième du général à cinq points seulement de la première place, cale lors du départ et se fait percuter par le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing).

Le drapeau rouge est brandi, l’épreuve est neutralisée et les deux pilotes n’ont pas d’autre choix que d’abandonner. Un terrible coup du sort pour ces deux prétendants au titre.

Après de longues minutes, les pilotes reprennent la course derrière la voiture de sécurité. Mais la poisse se poursuit pour les candidats au titre. Au volant de sa BMW, le Britannique Jake Dennis fonce dans le mur et abandonne à son tour. Tout bénéfice pour le favori néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) qui voit un à un ses adversaires se retirer. Au terme d’une course mouvementée remportée par Norman Nato, de Vries termine finalement à la 7e place, suffisant pour être le premier pilote sacré Champion du Monde de Formule E.

Parti depuis la pole position, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a longtemps bataillé aux avant-postes et a terminé la course à la troisième place juste derrière le Britannique Olivier Rowland (Nissan e.dams). Au classement des constructeurs, Mercedes s'impose grâce à Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, neuvième du général.