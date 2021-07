Formule E New York : Stoffel Vandoorne touche le mur et partira en fond de grille (LIVE vidéo 22h20)

Après 727 jours d'attente, la Formule E est de retour sur le macadam de Brooklyn (New York) ce week-end à l'occasion des dixième et onzième épreuves de la saison 7 du Championnat du Monde de la discipline. Suivez le premier des deux E-Prix new-yorkais en direct sur Tipik et Auvio à partir de 22h20 !

C'est le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Virgin Racing), le plus rapide en Super Pole (1:09.338) qui s'élancera depuis la pole position devant le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), deuxième de la séance de qualification à 0.161 seconde de la première place.

Peu à son affaire lors des quatre derniers E-Prix (deux abandons, une septième place, une treizième place), Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a rétrogradé à la septième place du classement (54 points), mais le pilote belge compte bien profiter de son séjour aux Etats-Unis pour remonter dans la hiérarchie.

Le vainqueur du second E-Prix de Rome avait "l'avantage" de s'élancer dans le deuxième des quatre groupes de qualification, ce qui lui permettait de bénéficier d'une piste en meilleur état lors de la séance de qualification, mais il a touché le mur et s'élancera depuis la 21ème place et le fond de la grille de départ (1:10.952).

Brillant lors des deux dernières courses disputées à Puebla (Mexique) où il est monté à deux reprises sur le podium (une victoire, une troisième place), le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing) occupe désormais la première place du classement (72 points) avec dix longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing).

Après ce double header new-yorkais, le Championnat du Monde de Formule E prendra la direction de Londres (24-25/07) puis de Berlin (14-15/08), où le premier Champion du Monde de l'histoire de la discipline sera sacré.