Edoardo Mortara remporte le 2e E-Prix de Puebla, Stoffel Vandoorne 13e - Formule E - 20/06/2021 L'Italien Edoardo Mortara a remporté ce dimanche le deuxième E-Prix de Puebla. Le pilote Venturi a devancé Pascal Wehrlein et Nick Cassidy après une course animée et mouvementée. Il devient le 8e vainqueur différent de la saison. Stoffel Vandoorne a pris la 13e position.