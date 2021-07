Formule E New York : La séance de qualification et l'E-Prix en direct vidéo (LIVE 15h30)

Formule E : Günther s’impose au GP de New York, Vandoorne contraint à l’abandon - Formule E -... Après 727 jours d'attente, la Formule E est de retour sur le macadam de Brooklyn (New York) ce week-end à l'occasion des dixième et onzième épreuves de la saison 7 du Championnat du Monde de la discipline. Ce samedi soir, place à la première course. Alors que Cassidy s’envolait vers la victoire, Günther en a profité pour dépasser deux voitures d’un coup et prendre la tête à 7 minutes de la fin de course. Le pilote allemand s’impose devant Jean Eric Vergne et Lucas Di Grassi. "Ce n'était pas facile de dépasser, mais j'ai bien géré ma course et j'ai saisi ma chance quand il y a eu une ouverture" à déclaré le pilote. Stoffel Vandoorne a du faire un passage par le pit stop à 10 minutes de la fin de course. Le pilote belge a finalement abandonner. C'est déjà son 4e cette saison. Difficile de jouer le titre dans ces conditions. Après ce double header new-yorkais, le Championnat du Monde de Formule E prendra la direction de Londres (24-25/07) puis de Berlin (14-15/08), où le premier Champion du Monde de l'histoire de la discipline sera sacré.