Formule E : Di Grassi remporte l'E-Prix de Puebla (Mexique) - Formule E - 19/06/2021 Un mois et demi après un E-Prix de Monaco d'anthologie remporté par le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), le Championnat du Monde de Formule E est de retour ce week-end sur l'Autodromo Internacional Miguel Abed de Puebla, au Mexique. Au programme ces samedi et dimanche, deux E-Prix, les huitième et neuvième épreuves de la saison, à vivre en direct vidéo exclusif sur Auvio ! Et pour la première course, c'est finalement Di Grassi qui s'est imposé suite à la disqualification de Wehrlein. Stoffel Vandoorne, parti en 23e position a été l'auteur d'une bonne remontée et termine à une belle 7e place.