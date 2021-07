Formule E Londres : Le Britannique Jake Dennis s’impose à domicile, Stoffel Vandoorne septième

Formule E : le Britannique Jake Dennis s'impose à domicile - Formule E - 24/07/2021 Le Britannique Jake Dennis (BMW i Andretti) a remporté ce samedi la douzième épreuve du Championnat du Monde de Formule E à Londres, sur un circuit long de 2,252 kilomètres tracé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Excel London, le palais des expositions londonien. C'est la 2e victoire du pilote britannique en Formule E. Ce dernier a devancé le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) et un autre Britannique Alex Lynn (Mahindra Racing). Parti de la 14e place après avoir été victime d’un crash lors de la séance d’essais libres matinal, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) est parvenu à gagner 6 places et a terminé la course en 8e position. Un soulagement pour le Belge qui n'avait pas marqué le moindre points lors des trois derniers E-Prix. Au classement des pilotes, Sam Bird conserve sa première place avec 81 points. Jake Dennis réalise la bonne opération de la journée et se classe deuxième avec 79 points, alors qu'Antonio Félix da Costa recule en troisième position (78 points). Avec 58 points (+4 aujourd'hui), Vandoorne fait du sur place (13e).