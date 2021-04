Au lendemain d'un premier E-Prix de Valence marqué par un final complètement fou, les 24 animateurs du Championnat du Monde de Formule E sont déjà de retour sur le circuit Ricardo Tormo pour y disputer la sixième épreuve de la saison.

Ce dimanche, suivez la séance de qualification en direct vidéo dès 9h55, puis le second des deux E-Prix de Valence dont le départ sera donné à 14H !

►►► Stoffel Vandoorne s'attend à des E-Prix "très compliqués et très stratégiques"

►►► Calendrier, classement et résultats du Championnat du Monde de Formule E

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a passé une journée complètement folle samedi : problèmes de freins lors de la première séance d'essais libres, meilleur temps de la séance de qualification (synonyme de pole position) avant d'apprendre un peu plus tard sa disqualification pour une erreur administrative (l'identification de ses pneus était différente de celle reprise sur le passeport technique de sa voiture à cause d'une... faute de frappe), un départ depuis la 24ème et dernière place sur la grille de départ, un passage dans le bac à graviers, deux pénalités et... une troisième place à l'arrivée !

Le pilote belge est remonté à la deuxième place du classement général avec 48 points, neuf longueurs derrière son coéquipier néerlandais Nyck de Vries, vainqueur à Valence de son deuxième E-Prix de la saison après s'être imposé lors de la manche inaugurale en Arabie Saoudite.

Ce dimanche, la gestion de l'énergie risque à nouveau de jouer un rôle capital - seuls 9 des 24 pilotes au départ ont été classés ! - sur cette piste large à l'asphalte abrasif, qui offre beaucoup plus d'adhérence aux pilotes. À condition que les débats se déroulent sur une piste sèche... Ce qui est loin d'être garanti, car la pluie pourrait, comme samedi, venir jouer les trouble-fêtes.