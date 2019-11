La saison 6 du championnat de Formule E débute ces vendredi et samedi sur le circuit de Dariya, en Arabie Saoudite, avec d'entrée de jeu deux E-Prix au programme.

Après la troisième place de Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) lors du premier E-Prix vendredi, ce samedi, on prend les mêmes et on recommence (de zéro) : la séance de qualification, sur le coup de 9H, et la course, dont le départ sera donné à 13H, seront à suivre en direct vidéo !