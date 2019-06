Formule E : Les essais et l'E-Prix de Berne en direct (Live vidéo 15h)

RTBF.be/sport vous propose de suivre en exclusivité le championnat de FIA Formule E. Ce samedi la 11e manche se déroule en Suisse de la ville de Berne.



Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT), les deux seules pilotes qui se sont imposés à deux reprises cette saison, occupent logiquement les deux premières places du Général. Le Français est en tête avec 102 unités, soit 6 de plus que son concurrent brésilien (96 pts).



Nos compatriotes sont plus en retrait mais épousent des courbes de performances opposées. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra), qui reste sur un triple zéro pointé est 8e (65 pts). Stoffel Vandoorne (HWA Racing), qui a mis 27 de ses 30 unités sur les quatre dernières courses, pointe au 15e rang.