Formule E : Le rookie Dennis mate les cadors et remporte son 1e E-Prix, Vandoorne contraint à l’abandon

Le crash et l'abandon de Stoffel Vandoorne - Formule E - 25/04/2021

24 heures seulement après un premier E-Prix de Valence complètement fou, les pilotes étaient déjà de retour sur le tracé Ricardo Tormo pour y disputer une 2e manche et la 6e course de la saison.

Parti de la pole position pour la toute première fois de sa carrière, le rookie britannique Jake Dennis a résisté à la pression de la meute de poursuivants derrière lui (et eu le nez fin tactiquement en fin de course) pour s’imposer et remporter sa 1e victoire en Formule E.

Longtemps 2e, le Français Norman Nato a dû purger une pénalité de 5 secondes en fin de course pour un contact préalable avec Da Costa. Une pénalité qui lui a coûte le podium...qui est finalement revenu à André Lotterer (2e) et Alexander Lynn (3e).

Désillusion pour Vandoorne

Côté belge, désillusion pour Stoffel Vandoorne. Parti 17e, le pilote Mercedes avait amorcé une belle remontée, pointant à la 10e place, mais un contact, dans un virage très serré, avec Sébastien Buemi, l’a contraint à son deuxième abandon de la saison.

Un abandon qui n’aura, a priori, pas trop de conséquences sur le classement général puisque les principaux adversaires de Vandoorne au classement général ont, eux aussi, patiné. Leader du championnat et vainqueur samedi, Nyck De Vries a longtemps végété en queue de peloton avant de finalement terminer hors des points (16e).

Têtes de gondole de la discipline en début de saison, Sam Bird et Mitch Evans n’ont eux pas su faire mieux qu’une 14e et 15e place.

Au général, statu (quasi) quo, Nyck de Vries reste leader avec 57 points, devant notre compatriote Stoffel Vandoorne (48 unités) et Sam Bird (43). Le seul "gros poisson" à marquer des points se nomme René Rast, 7e au général et qui comptabilisait 31 unités. Il en inscrit 8 de plus.

Prochaine échéance en Formule E, le 8 mai à Monaco.

