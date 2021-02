La saison 7 du Championnat de Formule E débute ce vendredi sur le circuit de Diriyah, en Arabie Saoudite. Le premier E-Prix de la saison, qui débutera sur le coup de 18H, est à vivre en direct vidéo sur Auvio !

Comme en 2020, nous retrouverons 24 pilotes sur la grille de départ. Dont le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), qui a terminé à la deuxième place du championnat la saison dernière, et qui a remporté à Berlin le dernier E-Prix disputé à ce jour, le 13 août dernier.

Ce vendredi, Stoffel Vandoorne était l'un des premiers à s'élancer sur le circuit de Diriyah lors des qualifications en raison de son statut de vice-champion. Un désavantage, car sur cette piste recouverte de sable et de poussière, les conditions s'améliorent après chaque passage.

Le pilote Mercedes a terminé deuxième (sur six) de son groupe de qualification en 1:10.128 et n'a, comme attendu, pas réussi à se qualifier pour la Superpole qui regroupe les six hommes les plus rapides des qualifications. Stoffel Vandoorne s'élancera depuis la 15ème place sur la grille de départ, alors que son coéquipier néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), le plus rapide des deux séances d'essais libres, s'est offert la pole position en surclassement en 1:08.157.

►►► À lire aussi : Stoffel Vandoorne, très ambitieux, veut "faire encore mieux que l'an passé"

Pour le coup d'envoi de la saison, deux E-Prix sont programmés sur le circuit saoudien de Diriyah. Samedi, sur le coup de 18H, ce sera reparti pour un tour...

La Formule E, qui peut désormais se targuer du label "Championnat du Monde de la FIA", avait pour objectif fondateur "de lutter contre le changement climatique, et elle s'est engagée à créer un avenir meilleur grâce à la course, peut-on lire sur le sire officiel de la discipline. Le circuit sera éclairé par la toute dernière technologie LED à faible consommation, ce qui permettra de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50% par rapport aux technologies sans LED. L'énergie restante nécessaire pour alimenter les projecteurs sera entièrement issue de sources renouvelables et fournie par une huile végétale hydrogénée hautes performances certifiée à faible teneur en carbone fabriquée à partir de matériaux durables."