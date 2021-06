Au lendemain de la victoire du Brésilien Lucas di Grassi (Audi), le Championnat du Monde de Formule E s'apprête à vivre un deuxième E-Prix en l'espace de 24 heures et sa neuvième épreuve de la saison sur l'Autodromo Internacional Miguel Abed, au Mexique.

Au programme ce dimanche, le deuxième E-Prix de Puebla, à vivre en direct vidéo exclusif sur Auvio dès 22h55 ! C'est le Britannique Oliver Rowland (Nissan e.dams) qui s'élancera depuis la pole position.

Piégé dans le trafic lors de la séance de qualification de la veille (il avait signé le 23ème temps et avait terminé à la septième place de l'E-Prix), Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a cette fois profité de l'aspiration de ses adversaires pour signer le meilleur temps du premier des quatre groupes de qualification en 1:24.736.

Une belle performance, insuffisante toutefois pour se hisser en super pole : les conditions de piste s'améliorant au fil des passages, les pilotes présents dans les deuxième et troisième groupes de qualification quelques minutes plus tard ont tous été plus rapides que le Belge. SV s'élancera depuis la 17ème position sur la grille de départ.

Actuellement sixième du classement du Championnat du Monde, le pilote belge ne compte que huit points de retard sur le leader, le Néerlandais Robin Frijns (Virgin Racing).

►►► À lire aussi : Calendrier et résultats du Championnat du Monde de Formule E

►►► À lire aussi : On a testé une Formule E : Sensations garanties pour un novice !

Sur ce circuit atypique (un demi-ovale de 2,982 kilomètres, 15 virages, un attack mode à activer sur une partie annexe du tracé) qui peut accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs, les 24 pilotes au départ tenteront de marquer les esprits et de gros points dans la lutte pour le titre mondial.

Après ces deux E-Prix de Puebla, six courses figureront encore au menu des pilotes cette saison sur les circuits urbains de New-York (10-11/07), Londres (24-25/07) et Berlin (14-15/08).