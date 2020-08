Formule E : Le championnat entre dans sa dernière ligne droite à Berlin (LIVE vidéo 14H)

Après une pause de... deux jours, Stoffel Vandoorne, Jérôme D'Ambrosio et leurs adversaires sont de retour sur le circuit de Berlin ce mercredi pour le cinquième des six E-Prix de la Grande Finale de la saison 6 du Championnat de Formule E. Suivez la séance de qualification en direct vidéo dès 14H, avant la course dont le départ sera donné peu après 19H !

Si les titres ont été attribués dimanche (le Portugais Antonio Félix da Costa et son équipe DS Techeetah ont été sacrés), deux victoires restent à attribuer cette saison sur un tracé berlinois qui a subi quelques changements depuis lors.

Cette troisième et dernière version du circuit de l'aéroport de Tempelhof, plus technique et sinueuse à partir du quatrième virage "habituel", devrait permettre à d'autres pilotes de s'illustrer...