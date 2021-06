Un mois et demi après un E-Prix de Monaco d'anthologie remporté par le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), le Championnat du Monde de Formule E est de retour ce week-end sur l'Autodromo Internacional Miguel Abed de Puebla, au Mexique. Au programme ces samedi et dimanche, deux E-Prix, les huitième et neuvième épreuves de la saison, à vivre en direct vidéo exclusif sur Auvio !

Les deux séances de qualification débuteront à 19H heure belge (sept heures de décalage avec le Mexique), alors que le coup d'envoi des deux E-Prix sera donné peu après 23H.

Sur ce circuit atypique (un demi-ovale de 2,982 kilomètres, un banking, 15 virages, un attack mode à activer sur une partie annexe du tracé) qui pourra accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs, les 24 pilotes au départ tenteront de marquer les esprits et de gros points dans la lutte pour le titre mondial.

Ce week-end, il y a soixante points à distribuer, alors que l'écart entre le leader (Robin Frijns, 62 points) et le douzième du classement n'est que de trente points !

Après deux abandons consécutifs, le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) occupe lui la sixième place du général, à quatorze longueurs de son pote néerlandais.

Après les deux E-Prix de Puebla, six courses figureront encore au menu des pilotes cette saison sur les circuits urbains de New-York (10-11/07), Londres (24-25/07) et Berlin (14-15/08).