Formule E Puebla : Stoffel Vandoorne 23ème et avant-dernier des qualifications - Formule E -... Présent dans le premier des quatre groupes de qualification (celui qui regroupe les six premiers du classement du championnat), Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), bloqué dans le trafic, n'a signé que le 23ème et avant-dernier chrono en 1:26.413. Les six pilotes du Groupe 1 sont partis l'un derrière l'autre, ce qui n'a pas facilité les choses...