Formule E : Jaguar se réengage à long terme

Jaguar Land Rover "a confirmé (son) avenir à long terme" en Formule E pour l’arrivée dès 2022-2023 de la troisième génération de monoplaces 100% électriques, a annoncé le constructeur britannique jeudi.

"Le programme de sport automobile de Jaguar Racing aidera Jaguar Land Rover à développer de nouvelles technologies durables […] et soutiendra la renaissance de Jaguar en tant que marque de luxe entièrement électrique à partir de 2025", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Cet engagement sportif doit "contribuer à la stratégie" du groupe qui veut devenir neutre en carbone pour sa chaîne d’approvisionnement, ses produits et ses opérations d’ici 2039.

Engagé de 2000 à 2004 en Formule 1, Jaguar est désormais présent en Formule E depuis 2016. Avant les 12e et 13e manches du E-Prix de Londres ce week-end, ses premières courses à domicile depuis 17 ans, Jaguar est en tête du championnat avec son pilote britannique Sam Bird.

Outre Jaguar, les constructeurs allemand Porsche, indien Mahindra, français DS et japonais Nissan se sont également réengagés pour l’arrivée de la nouvelle génération de bolides électriques, plus légers, plus puissants et plus rapides à charger. McLaren dispose d’une option pour intégrer la catégorie, alors qu’Audi et BMW la quitteront fin 2021.

Le championnat de Formule E est disputé depuis 2014-2015, avec l’introduction d’une deuxième génération de voitures dotées de batteries plus puissantes et plus durables en 2018-2019. Il a le statut de championnat du monde depuis 2021.