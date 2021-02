Formule E, endurance... Stoffel Vandoorne aura un agenda très chargé en 2021 : "Garder le contact... Stoffel Vandoorne aura un programme très chargé cette saison, puisqu'il disputera le Championnat du Monde de Formule E avec Mercedes, le Championnat du Monde d'Endurance - dont les 24 Heures du Mans - avec Jota Sport, et qu'il participera au projet Mission H24, qui a pour but de créer une catégorie réservée aux prototypes à propulsion électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024. L'ancien pilote McLaren en Formule 1 continuera également à jouer son rôle de pilote de réserve chez Mercedes F1, dans l'ombre de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.