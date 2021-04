Formule E : De Vries s’impose à Valence, Vandoorne 3e au terme d’un final complètement fou

Formule E Valence : Stoffel Vandoorne s'offre la pole position - Formule E - 24/04/2021 Les cinquième et sixième épreuves du Championnat du Monde de Formule E se disputent ce week-end sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Ce samedi, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) s'est montré le plus rapide de la séance de qualification et s'élancera donc en pole position du premier des deux E-Prix de Valence, dont le départ sera donné à 15H !