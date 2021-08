Formule E Berlin : Stoffel Vandoorne de retour sur les terres de sa première victoire (LIVE vidéo 10H)

La saison 2021 du Championnat du Monde de Formule E se termine ce week-end à Berlin (Allemagne) avec, au menu, deux E-Prix disputés sur le circuit de l'ancien aéroport de Tempelhof... mais dans un sens le samedi, puis dans l'autre le dimanche !

Suivez la première séance de qualification en direct vidéo sur Auvio dès 9h55, avant le quatorzième et avant-dernier E-Prix de la saison dont le départ sera donné peu après 14H.

Ce samedi matin, 18 des 24 pilotes présents à Berlin peuvent encore prétendre - mathématiquement - au titre mondial. Le mieux loti de tous est actuellement le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), leader du championnat avec 95 points grâce, notamment, à ses deux podiums conquis à Londres il y a trois semaines. Il compte six longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, son compatriote Robin Frijns (Envision Virgin Racing).

Harponné par la Nissan e.dams du Britannique Oliver Rowland lors de la deuxième course londonienne alors qu'il semblait en mesure de décrocher sa deuxième victoire de la saison après avoir signé la pole position, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) accuse un retard conséquent sur son coéquipier néerlandais (32 points), mais sur ce tracé très abrasif constitué de plaques de béton, le Belge aura une belle carte à jouer dès les qualifications, à condition de tirer profit de sa présence dans le troisième des quatre groupes de qualification. Les conditions s'améliorant au fil des passages, SV devra à tout prix se qualifier pour la Super Pole, qui regroupe les six pilotes les plus rapides au terme de la séance de qualification classique.