Formule E Berlin : Six courses en neuf jours pour Vandoorne et D'Ambrosio (LIVE vidéo 14H)

Après plus de cinq mois de mise en veille, la saison 2019-2020 du Championnat de Formule E est de retour... Et quel retour ! En l'espace de onze jours, six E-Prix seront organisés sur le site de l'aéroport de Tempelhof sur trois versions différentes du circuit berlinois.

Pour Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) et les 22 autres pilotes engagés, ces neuf jours dans la capitale allemande seront donc extrêmement intenses.

Ce mercredi, place au premier de ces six E-Prix... La séance de qualification est à vivre en direct vidéo dès 14H, le départ de la course est lui fixé à 19H !

Ces 5 et 6 août, c'est sur le tracé de 2.355 kilomètres habituel mais parcouru en sens inverse (d'où son surnom de... "NILREB" !) que les prétendants à la succession de Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), double tenant du titre, s'affronteront.

Les 8 et 9 août, les pilotes retrouveront le circuit dans sa configuration habituelle et tourneront à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre.

Enfin, les 12 et 13 août, c'est sur un tracé de 2.505 kilomètres que se jouera le titre. Si la première moitié du circuit sera identique, la seconde sera plus technique, avec l'ajout (via le déplacement des barrières, vibreurs...) de virages plus lents et plus serrés... Après plusieurs jours d'efforts et de concentration extrême, ce final plus étroit et sinueux pourrait en surprendre plus d'un !

Sixième du classement actuel (après cinq des onze épreuves disputées) à 29 longueurs du leader Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), Stoffel Vandoorne peut encore rêver de viser plus haut et de décrocher le titre dès sa deuxième saison dans la discipline.

Au volant d'une Mercedes désormais noire - comme sa cousine active en Formule 1 - en signe de protestation contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination, le pilote belge tentera de faire encore mieux que l'an dernier à Berlin. Il s'était emparé de la deuxième place des qualifications avant de terminer cinquième de l'E-Prix.

SV se veut confiant avant ces six rendez-vous allemands. "Je suis optimiste, on a pu améliorer quelques détails. Avec le niveau de performance affiché ici en 2019 et les progrès effectués cette année, je devrais être capable de me battre à l'avant, mais attendons de voir ce qu'il en est !"

Jérôme D'Ambrosio, qui n'a accumulé que trois points depuis le début de la saison à cause notamment d'une monoplace capricieuse, tentera lui de se refaire une santé et, pourquoi pas, de renouer avec la victoire.

Ces six E-Prix seront, évidemment, disputés à huis clos. Au total, ce sont 1000 personnes, maximum, qui pourront se trouver simultanément dans l'enceinte du circuit. De nombreuses mesures (port du masque obligatoire, distanciation sociale, dépistage systématique à l'arrivée au circuit...) seront mises en place pour assurer le bon déroulement de l'événement.