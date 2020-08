Formule E Berlin : L'heure de la revanche pour Stoffel Vandoorne ? (LIVE vidéo 19H)

Contraint à l'abandon à cause d'une crevaison samedi alors qu'il était en mesure de revendiquer un podium, voire la victoire, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) a déjà l'opportunité de remettre les pendules à l'heure ce dimanche, lors du quatrième des six E-Prix de la "Finale" de la saison 6 du Championnat de Formule E qui se déroule jusqu'au 13 août à Berlin. Suivez la course, dont le départ sera donné sur le coup de 19H, en direct vidéo !

Lors de la séance de qualification, Stoffel Vandoorne n'a pas été en mesure de faire aussi bien qu'hier sur cette même configuration du circuit de l'aéroport berlinois de Tempelhof (quatrième, derrière la Mahindra de Jérôme D'Ambrosio).

SV n'a pas été en mesure de se qualifier pour la Superpole, qui regroupe les six pilotes les plus rapides, et a signé le vingtième chrono des qualifications. Après deux belles remontées mercredi et jeudi, peut-on s'attendre à un scénario identique en course pour le pilote Mercedes ?

Brillant troisième des qualifs samedi, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a cette fois signé un honorable neuvième chrono. JDA aura donc une belle carte à jouer tout à l'heure.

Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), deuxième de la séance de qualification derrière son coéquipier français Jean-Eric Vergne, est lui en mesure de décrocher le titre dès ce dimanche, alors qu'il restera encore deux E-Prix à disputer la semaine prochaine...